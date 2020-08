Coronavirus: registrati sei nuovi contagi nei centri di accoglienza della Marsica

Civita. Dei nuovi 23 casi registrati in Abruzzo, 9 sono nella Marsica. Tre sono macedoni rientrati dal loro paese di origine a Celano, mentre sei sono stati registrati nei centri di accoglienza che hanno sede nella Valle Roveto. Complessivamente sono 3.604 i casi positivi al Covid19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 23 nuovi casi (di età compresa tra 9 e 84 anni). Di questi 6 sono riferiti agli ospiti dei Cas di Canistro e Civita D’Antino.

Il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472.

Del totale dei casi positivi, 321 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+13 rispetto a ieri), 890 in provincia di Chieti (+1), 1663 in provincia di Pescara (+5), 698 in provincia di Teramo (+1), 30 fuori regione (+2) e 2 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.