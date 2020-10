Coronavirus: registrati nuovi casi a Celano, Trasacco, Collelongo e Scurcola Marsicana

Celano. Registrati nuovi positivi nel territorio marsicano nei Comuni di Celano, Trasacco, Collelongo e Scurcola Marsicana.

“Ho ricevuto la notifica della ASL di 11 nuovi casi positivi al Covid19 di persone di Celano e di 3 casi negativizzati e quindi definitivamente guariti”, ha comunicato il sindaco di Celano, Settimio Santilli. “Abbiamo avuto la signora Maria Zaurrini risultata positiva al Covid qualche giorno fa all’interno della struttura del Don Orione che è deceduta ieri sera per cause che saranno accertate dalle autorità competenti. I contagiati attualmente positivi nel nostro Comune salgono a 106. L’unica buona notizia è che questi 11 casi nuovi fanno parte tutti di ceppi familiari che conosciamo e già in quarantena domiciliare da giorni perché contatti stretti di casi positivi”.

“Nella mattinata sono stato avvertito dalle autorità competenti di 3 casi di Covid-19”, ha dichiarato il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene. “Si tratta di tre persone residenti nel nostro paese. Le persone sono in buono stato di salute. Le autorità competenti stanno tracciando tutti i contatti più stretti.

Un sincero augurio di pronta guarigione da parte di tutta la cittadinanza. Il totale delle persone attualmente positive sono 20. Rispettiamo rigorosamente il distanziamento e indossiamo la mascherina”.

“Comunico un nuovo caso di positività al Covid-19 di un cittadino residente e domiciliato a Collelongo”, scrive il primo cittadino Rosanna Salucci. “Sono 12 i casi attualmente positivi. È in buone condizioni di salute. Gli auguriamo una pronta guarigione”.

“Ho ricevuto la notizia dalla Asl di un nuovo caso di positività nel nostro comune. È legato ai precedenti”, ha commentato il sindaco di Scurcola Marsicana, Maria Olimpia Morgante. “Come possiamo ben capire il virus si sta espandendo con più frequenza. I dati comunicati dalla regione Abruzzo non sono per nulla rassicuranti così come non lo sono a livello nazionale. Per i tamponi fatti privatamente non ho comunicazioni da parte della Asl, per cui si invitano le persone qualora risultino positive ad informare le persone con cui sono venute a contatto. Il buon senso deve prevalere ora più che mai nei nostri comportamenti. Rispettiamo gli altri e rispettiamo noi stessi . Al momento non si ritiene necessario adottare provvedimenti al di là di quelli che già sono in essere”.