Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore 31 casi in provincia dell’Aquila: +22 nella Marsica

Avezzano. Nelle ultime 24 ore, nella provincia dell’Aquila, sono stati registrati 31 nuovi casi positivi al coronavirus. Di questi 22 interessano la Marsica.

Nello specifico dei contagi 7 riguardano il Comune di Celano, 7 Avezzano, 3 Luco dei Marsi, 2 Carsoli, 1 Massa D’Albe, 1 Trasacco e 1 Collelongo.

Diverse le classi nelle scuole della Marsica in quarantena per evitare il contagio tra studenti e controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine per evitare gli assembramenti. Controlli anche sulle feste in agenda per molti per i sacramenti religiosi che riceveranno i più piccoli.