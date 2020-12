Coronavirus, registrati contagi nella RA “Camoscio” di Trasacco. Lobene: situazione sotto controllo

Trasacco. Ancora contagi in una RA marsicana. Questa volta a Trasacco, all’interno della residenza “Camoscio” dove allo stato attuale si registrano 22 casi accertati tra ospiti della struttura e personale medico sanitario. Come spiega il sindaco Cesidio Lobene, “l’episodio risale allo scorso 31 ottobre, quando a seguito del decesso di due anziani ultranovantenne con tamponi negativi al covid, si è proceduto a controllare tutti coloro che hanno transitano o vivono nella struttura”.

L’11 novembre il medico responsabile della RA ha effettuato tamponi rapidi su tutti gli ospiti e sul personale sanitario. Sono emerse 16 positività tra gli ospiti e 5 tra il personale medico sanitario. Numeri confermati anche dai medici della Usca che il 13 novembre hanno effettuato ulteriori controlli. Il totale dei contagi era quindi di 21. Purtroppo, di questi, tre sono deceduti con covid. Si tratta di ultranovantenni che presentavano patologie pregresse, non ultime respiratorie. Per un’altra persona, risultata positiva al covid in un secondo momento (la 22esima), è stato necessario il trasferimento alla clinica Nova Salus.

Domenica 29 novembre sono stati effettuati nuovi tamponi. “Fortunatamente le condizioni di salute degli ospiti sono buone”, spiega Lobene. “Confermo, quindi, che il totale dei casi registrati ad oggi è di 22: 16 ospiti più 1 che è in attesa di trasferimento dalla Nova Salus, e 5 operatori, domiciliati a casa. Ne ho parlato anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 24 ottobre dove ho edotto l’assise sulla vicenda. Abbiamo monitorato la situazione fin dalle battute iniziali effettuando sopralluoghi di continuo e di concerto con la Asl e l’Usca”, prosegue il primo cittadino.

“Dispiace, naturalmente, per coloro che non sono riusciti a sconfiggere il virus e ai loro familiari va il nostro più grande e sentito abbraccio, come amministrazione comunale e comunità cittadina. La situazione è in via di miglioramento e confidiamo di esserci lasciati il peggio alle spalle”, conclude Lobene.