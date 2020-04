Coronavirus, processi sospesi fino all’11 maggio. Sbloccati aumenti per i medici di famiglia

Avezzano. Il consiglio dei ministri ha approvato la proroga del rinvio di udienze e sospensione dei termini su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 11 maggio.

Stop quindi ai procedimenti civili e penali come era stato inizialmente fissato dal decreto “Cura Italia” al 15 aprile, all’11 maggio.

Novità anche per il decreto liquidità alle imprese. Come riportato da Open,sono state inserite due nuove norme che estendono le tutele previste dal decreto ‘Cura Italia’ anche ai lavoratori assunti dopo il 23 febbraio e fino al 17 marzo, come ha spiegato la ministra Nunzia Catalfo. “Con la seconda”, ha sottolineato la ministra del lavoro, “eliminiamo il pagamento dell’imposta di bollo che le aziende, secondo la vecchia normativa, avrebbero dovuto versare per presentare la domanda di cassa integrazione in deroga. Facciamo così altri due importanti passi avanti per garantire ai cittadini il massimo sostegno possibile nel delicato momento che il Paese sta attraversando”.