Coronavirus, primo caso all’ospedale di Avezzano. È un romano in vacanza, sarà trasferito al Gemelli

Avezzano. C’è il primo caso di coronavirus nella Marsica. Si trova ricoverato all’ospedale di Avezzano. Si tratta di un romano che era in vacanza per un soggiorno in Abruzzo. Sarà trasferito al Gemelli di Roma.

Il 60enne residente a Roma è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Avezzano. Si sta cercando di ricostruire i suoi movimenti ma ci sono ancora dei lati da chiarire. Ha riferito di essere stato precedentemente in vacanza sulle Alpi e di aver avuto contatti con dei cittadini olandesi, risultati poi positivi al contagio. Sembra che l’uomo sia poi tornato a Sulmona dove avrebbe avuto dei contatti che sarebbero stati tracciati, così come quelli dei familiari, che restano in quarantena fiduciaria.

Sul caso è intervenuto il sindaco di Sulmona Annamaria Casini secondo cui “la situazione è sotto controllo e sia l’uomo risultato positivo che i suoi familiari stanno bene”. Nelle prossime ore il trasferimento al policlinico romano.

Sono scattate le misure di sicurezza sanitaria del caso e si continuerà alla ricostruzione dei contatti avuti negli ultimi giorni. Con questo e altri casi, salgono a 16 i pazienti positivi al Covid 19 in Abruzzo.

Per 7 di questi casi il risultato è stato confermato dalle controanalisi eseguite dall’Istituto Superiore di Sanità e dallo Spallanzani di Roma. Numeri confermati dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.