Coronavirus, positivo medico in servizio a Pescina. Si valuta la chiusura dell’ospedale

Pescina. Positivo un medico in servizio all’ospedale di Pescina. Si sta valutando la chiusura della struttura sanitaria. Il tampone arrivato nella notte dal laboratorio di Pescara ha confermato la positività del paziente. Il medico era stato in servizio, nei giorni precedenti, anche al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. In corso valutazioni anche sull’ospedale di Tagliacozzo, con un’analisi delle turnazioni.

“Un medico del punto di primo intervento di Pescina è risultato positivo al Covid19″, ha confermato il sindaco Stefano Iulianella su Facebook, “sono in contatto con le Autorità sanitarie. Vi fornirò tutte le informazioni sugli sviluppi non appena ce ne sarà bisogno. Al momento, però, cercate di osservare le regole emanate e di limitare gli spostamenti. Chi può, resti a casa”.

Sono in corso i protocolli per ricostruire orari e movimenti del medico per capire come agire e come far fronte a quella che sembra la prima vera emergenza da superare per la Marsica e per l’Abruzzo dall’inizio della questione Covid19.