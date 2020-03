Coronavirus, Perrotta (Celano Città Sicura): la chiusura delle scuole da sola non basta, evitare il sovraffollamento

Celano. “Stiamo assistendo in queste ultime ore a un’escalation dei contagi da Coronavirus, da nord a sud Italia. La situazione è diventata estremamente delicata e ora stiamo pagando le gravi falle nel cordone sanitario nazionale e soprattutto europeo”. Lo afferma Ugo Lucio Perrotta, del comitato “Celano Città Sicura”.

“Il decreto per la chiusura delle scuole, a detta degli scienziati, si è reso necessario per cercare di prevenire, contenere e delimitare al meglio la diffusione dei contagi. Ma la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, con possibile proroga, risulta riduttiva, e soprattutto viene ridotta la sua efficacia, se poi gli alunni si ritrovano comunque in comitiva, in gruppi e in serate di festa e cene ormai quotidiane” afferma Perrotta. “Forse non sarebbe stato meglio imporre il decreto come quarantena domiciliare? Forse non è il caso che gli amministratori locali prendano di petto la situazione e arrivino ad attuare e concordare misure restrittive adeguate alla previsione di imminente emergenza?”

“Il nostro territorio non è riposto dentro un’ampolla di vetro” continua Perrotta. “La sanità marsicana, come ben sappiamo, purtroppo è da anni in forte sofferenza. Evitiamo dunque, con il nostro buon senso, di creare situazioni di sovraffollamento e di confusione nei locali, negli uffici, nei supermercati, negli ambulatori e nelle strutture ospedaliere. Al nostro buon senso, si aggiunga da subito l’impegno degli amministratori nell’adottare misure adeguate al contenimento dei contagi”.

“Il nostro territorio, la Marsica, risulta essere per certi versi promiscuo, se consideriamo i diversi aspetti con i quali conviviamo, come quello sociale, culturale, etnico, religioso, lavorativo, delinquenziale” afferma Perrotta. “Fino a oggi non è mai stata fatta nessuna attività di censimento o di controllo sulle persone che entrano ed escono dai nostri Comuni. E’ dunque necessario oggi riordinare l’attività nelle strutture sanitarie presenti, come Tagliacozzo, Pescina ed altri presìdi, che potrebbero avere un’importanza e un supporto strategico” conclude Perrotta.