Coronavirus, Ortona dei Marsi non è più zona rossa. Marsilio firma l’ordinanza

Ortona dei Marsi. Revocata la zona rossa per il Comune di Ortona dei Marsi. Nella tarda serata di ieri, infatti, il governatore d’Abruzzo Marco Marsilio ha firmato ha firmato l’ordinanza numero 10 relativa a misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid per i comuni di Campo di Giove, Cansano, Ortona

dei Marsi e Roccacasale.

Come si legge nell’ordinanza firmata da Marsilio è stata disposta la revoca delle misure contenute al punto 1 dell’Odgr numero 9 del 23 febbraio 2021 limitatamente ai comuni di Campo di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi, e Roccacasale; che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge – sia trasmessa al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro della Salute, ai prefetti competenti per territorio, ai sindaci dei Comuni interessati, al dipartimento di Protezione Civile regionale, alle Asl della Regione Abruzzo e che la presente ordinanza, infine, sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.