Coronavirus: nuovo contagio nella Marsica, positivo cittadino di Civitella Roveto

Civitella Roveto. “Successivamente alla comunicazione della Azienda Sanitaria Locale, ricevuta oggi, si rende noto che, a seguito dell’esame del tampone, è stato riscontrato un caso di positività sul territorio comunale di Civitella Roveto”, ha dichiarato il vicensidaco Pierluigi Oddi.

“La persona positiva al Covid-19, in stato di isolamento, non presenta al momento sintomi di rilievo ed è monitorata dal personale medico dell’Azienda Sanitaria Locale. Anche i parenti più stretti e le frequentazioni più prossime sono già state tracciate, come da prassi, e sono monitorate dalle autorità sanitarie. Si tratta di un caso distinto dai casi per i quali c’è la quarantena in atto”.

“Si raccomanda a tutta la popolazione l’osservanza delle disposizioni governative e sanitarie per il contenimento dell’epidemia da Covid-19”.