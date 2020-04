Coronavirus, nuovo caso in Marsica: salgono a 104 i contagi, scendono a 46 le persone in sorveglianza

Avezzano. Un caso in più rispetto a ieri nella provincia dell’Aquila. Si tratta di un paziente di Avezzano. Attulamente sono 240 i casi positivi al coronavirus presenti nel territorio della Asl 1, di cui 41 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 7 in terapia intensiva e 121 in isolamento domiciliare (di cui 5 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 47 guariti e 24 i deceduti (15 provenienti da altra Asl). L’ultimo caso fa capo ad Avezzano che fa aumentare il totale a 45.

Nella Marsica sono in totale 104 i positivi registrati dal’inizio della pandemia, (13 ricoverati non in terapia intensiva, 3 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare, 27 guariti e 5 deceduti, oltre a quelli in altra Asl). Degli altri positivi finora registrati 35 sono dell’Aquilano (3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare, di cui 1 in altra Asl , e 13 guariti), 58 dell’area Peligna (13 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 1 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare, di cui 4 in altra Asl , 4 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva,11 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 1 deceduto) e 32 di altra Asl (8 ricoverati non in terapia intensiva, 3 in terapia intensiva, 6 in isolamento domiciliare e 15 deceduti).