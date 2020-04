Coronavirus, nuovo caso a Collarmele. Mostacci: si tratta di un asintomatico chiuso in casa da un mese

Collarmele. E’ di poco fa la notizia di un nuovo caso di positività al Coronavirus nella Marsica. Si tratta di un residente a Collarmele. A darne notizia è stato il sindaco del paese marsicano che ha specificato trattarsi di un “asintomatico da più di un mese senza contatti con l’esterno”.

In attesa del nuovo bollettino diramato dalla Regione Abruzzo, ad ora sono 98 i casi di Coronavirus registrati nella Marsica mentre a livello della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, sono 232, di cui 46 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 13 in terapia intensiva e 123 in isolamento domiciliare (di cui 6 in altra Asl).

Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 30 guariti e 20 i deceduti (12 provenienti da altra Asl). Nelle ultime 24 ore è stato segnalato dalla Asl soltanto un caso nella Marsica, un cittadino residente ad Avezzano. Il capoluogo marsicano conta ad oggi 44 persone contagiate dall’inizio dell’emergenza pandemica.