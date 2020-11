Coronavirus, nuovi contagi nei reparti all’ospedale di Avezzano, Di Pangrazio: rischiamo chiusura (Video)

Avezzano. “Mi arrivano informazioni di nuovi contagi nei reparti di Chirurgia e Geriatria, stanno testando tutti i pazienti e il personale”. A lanciare l’allarme è stato il sindaco di Avezzano proprio durante il summit con i sindaci del territorio riuniti per approvare il documento “Salva Marsica” in cui vengono avanzate delle richieste urgenti per frenare l’emergenza. Cinque sindaci si sono detti contrari all’approvazione.

Secondo quanto emerso, all’ospedale di Avezzano, dopo il contagio di massa nel reparto di Medicina generale, trasformato in Medicina covid, ci sarebbero altri reparti in emergenza contagi. Si tratterebbe di Chirurgia e Geriatria dove sono stati avviati tamponi a tappeto tra i pazienti.

“Mi hanno appena comunicato”, ha affermato in diretta durante l’assemblea dei sindaci, “3 pazienti positivi in Chirurgia, 6 in Geriatria. Bisogna muoverci. Ho fatto la richiesta per l’arrivo dell’Esercito, dovete appoggiarmi, altrimenti il virus continuerà a entrare negli altri reparti e rischiamo la chiusura”.