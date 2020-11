Coronavirus, nuovi 4 casi a Luco dei Marsi. Avviato tracciamento contatti, il sindaco: prudenza

Luco dei Marsi. Quattro nuovi casi positivi a Luco dei Marsi. A darne notizia il sindaco, Marivera De Rosa, che sottolinea che “una delle persone colpite è ricoverata in ospedale, le altre sono in isolamento domiciliare, con sintomatologie diverse ma al momento sotto controllo. La Asl ha provveduto a tracciare tutti i contatti potenzialmente a rischio e ad attivare le procedure del caso”.

“Alle persone contagiate”, afferma De Rosa, “faccio i migliori auguri di pronta e piena guarigione. Sarà mia cura darvi tutti gli aggiornamenti eventuali, intanto torno come sempre e ancora di più a raccomandare la massima prudenza, l’uso delle mascherine, l’igiene costante delle mani e il distanziamento, ma anche di limitare gli spostamenti all’essenziale. Vale la pena rilevare, a fronte di qualche interpretazione fantasiosa dell’attuale stato della pandemia e di questo virus, che ancora leggo e sento ogni tanto qua e là, che è un virus che colpisce a tutte le età, con esiti imprevedibili e gravi, cosa che dovrebbe avere ben chiara anche chi non è in età avanzata o non ha così a cuore la salute dei propri anziani e si sente rassicurato dall’idea del “virus pericolo per gli anziani ma…”.

“Forza”, conclude il sindaco, “e prudenza”.