Coronavirus, nessun caso nella Marsica da una settimana. Restano 16 i pazienti in sorveglianza

Avezzano. Nessun caso di covid19 nella Marsica da una settimana. Anche a livello provinciale il numero di positivi è inchiodato a un totale di 243 ormai dal 28 aprile scorso e di questi pazienti 40 sono ricoverati non in terapia intensiva (1 ricoverato in altra Asl), 3 in terapia intensiva e 78 in isolamento domiciliare (di cui 3 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 98 i guariti e 24 i deceduti (15 provenienti da altra Asl). Nella Marsica il totale resta bloccato a 104 casi totali (13 ricoverati non in terapia intensiva, alcuni in altra Asl, 1 in terapia intensiva, 33 in isolamento domiciliare, 44 guariti, 5 deceduti).

Degli altri positivi finora registrati 35 sono dell’Aquilano (3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 4 in isolamento domiciliare e 28 guariti), 62 dell’area Peligna (13 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare, di cui 3 in altra Asl , 17 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (3 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare, 8 guariti e 1 deceduto) e 31 di altra Asl (8 ricoverati non in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva, 5 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 15 deceduti).