Coronavirus, nelle ultime 24 ore 72 casi alla Asl1: 49 riguardano la Marsica

Avezzano. Sono 72 i nuovi casi di coronavirus nella provincia dell’Aquila nelle ultime 24 ore, di questi 49 riguardano la Marsica.

Dei nuovi contagi 14 riguardano il Comune di Avezzano, 8 Celano, 6 Magliano de’ Marsi, 5 Pescina, 3 Trasacco, 3 Tagliacozzo, 3 Aielli, 2 Cerchio, 2 Luco dei Marsi, 1 Ortona dei Marsi, 1 Balsorano e 1 San Benedetto dei Marsi.

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 314 nuovi casi, di età compresa tra 1 e 98 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 52, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 19 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Sono complessivamente 65237 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato.

Dall’inizio della pandemia è stato colpito dal virus il 4,7% della popolazione marsicana, a fronte del 4,7% della popolazione abruzzese. Il bilancio complessivo da inizio emergenza sanitaria parla di 6435 contagi in tutta la Marsica.