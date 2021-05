Coronavirus, nelle ultime 24 ore 17 nuovi contagi nella Marsica

Avezzano. Risultano 17 i nuovi casi di Coronavirus riguardanti la Marsica nelle ultime 24 ore, in discesa rispetto a ieri in cui i contagi erano stati 31. Nello specifico i nuovi casi registrati sono 7 nel Comune di Avezzano, 5 a Celano, 2 a Civitella Roveto, 1 per Tagliacozzo, 1 per Trasacco e 1 per Oricola. Come già riportato da MarsicaLive, le maggiori restrizioni per il Comune di Celano sono state prolungate per un’altra settimana dal presidente regionale Marco Marsilio, a termine della riunione dell’unità di crisi tenutasi lo scorso giovedì.