Coronavirus nella Marsica: registrati 5 nuovi casi a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. “Ho ricevuto la conferma di 4 tamponi rapidi positivi (di cui abbiamo già detto nei giorni scorsi, dopo l’ultimo screening di massa) e la comunicazione di 5 nuovi casi di contagio riferiti a nostri concittadini”. A dichiararlo il sindaco di Luco dei Marsi Marivera De Rosa.

“Come saprete”, prosegue il primo cittadino,” da oggi l’Abruzzo torna in zona gialla. Questo non significa che il virus è sparito, perciò invito tutti a mantenere alta la guardia e a osservare le regole precauzionali, evitando assembramenti. Ricordo anche che tutte le persone conviventi di persone contagiate sono tenute a restare all’interno della propria abitazione (salvo specifiche eccezioni come, ad esempio, per sottoporsi al tampone nei drive through se e quando attivi e solo su chiamata della Asl)”.

“Ai contagiati faccio tanti auguri di pronta guarigione. Si sa che spesso gli ultimi tratti sono i più ardui, ma cominciamo finalmente a intravedere la soluzione definitiva a questa lunga prova: forza, e prudenza”, conclude Marivera De Rosa.