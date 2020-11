Coronavirus nella Marsica, positivo al tampone antigienico il sindaco di Magliano Di Cristofano

Magliano dei Marsi. Nuovi casi di coronavirus nella Marsica, tra questi il primo cittadino di Magliano dei Marsi, Pasqualino Di Cristofano.

Il primo cittadino ha annunciato alla cittadinanza, sul suo profilo Facebook quanto segue: “Tocca a me! Avendo avuto dal pomeriggio di ieri qualche linea di febbre e tosse, mi sono poco fa sottoposto al tampone antigienico nasale per verificare la positività al Covid-19, purtroppo il test ha dato esito positivo”.

“Ovviamente”, continua De Cristofano, “ho già attivato tutte le procedure previste dal protocollo ASL. Fortunatamente in questo ultimo periodo ho fatto poca vita sociale avendo praticamente frequentato solo casa ed il comune, pertanto i miei contatti sono facilmente rintracciabili. In attesa della verifica alla quale mi sottoporrà la ASL con il tampone molecolare, resto in isolamento domiciliare. Questo “confinamento” forzoso, chiaramente, non mi distrarrà di un secondo dall’attività amministrativa del mio comune che continuerò a portare avanti (da remoto) con la straordinaria squadra che ho al mio fianco. Passerà presto, in alto i cuori!” conclude il primo cittadino.