Coronavirus nella Marsica: nuovi casi a Ovindoli (1), Celano (5), Magliano (1) e Trasacco (6)

Ovindoli. Nuovi casi di Coronavirus nella Marsica. Si tratta del Comune di Ovindoli, Celano, Magliano de’ Marsi e Trasacco.

Ad Ovindoli il primo cittadino, Simone Angelosante, ha dato notizia di “un residente peraltro asintomatico ed in buona salute. La discrepanza con i dati pubblicati nei media è dovuta al fatto che sono stati calcolati cittadini non più residenti ne domiciliati nel nostro Comune. Sono subito scattate le misure di sicurezza previste. La Asl sta già provvedendo al tracciamento di eventuali contatti. Rinnovo l’invito”, conclude il sindaco, “a rispettare tutte le normative di sicurezza

Un nuovo caso si è registrato anche a Magliano de’ Marsi. “Ho ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Asl di un altro caso di positività al Covid-19 nel nostro comune”, fa sapere il sindaco Pasqualino Di Cristofano, “il nostro concittadino è ricoverato da tempo in una struttura riabilitativa, struttura nella quale probabilmente si è contagiato, è comunque asintomatico. I familiari, che ho sentito personalmente, mi hanno comunicato che non hanno contatti da tempo nel rispetto delle misure anti-coronavirus. A lui un augurio affettuoso di pronta guarigione ed un pensiero di vicinanza alla famiglia”.

Anche a Celano 5 nuovi casi positivi come comunicato dal sindaco Settimio Santilli. “Dalla Asl”, spiega, “mi sono stati comunicati 5 casi positivi al Covid e 6 casi negativizzati e quindi definitivamente guariti. I nuovi casi positivi sono tutti riferibili a persone in cura nella Casa di Cura Nova Salus di Trasacco. Dunque sono casi anche questi circoscritti e ben definiti. È stata dimessa dall’ospedale una delle 2 persone che erano ricoverate solo per sintomi legati al Covid”, specifica il primo cittadino, “i contagiati attuali nel Comune di Celano scendono a 125. Dobbiamo resistere e tenere duro. Forza che ce la facciamo. Guardia alta e rispettiamo le regole”.

Infine a Trasacco sono 6 i nuovi casi registrati in paese. “Si tratta di sei persone residenti nel nostro paese”, sottolinea Cesidio Lobene, primo cittadino, “le persone sono in buono stato di salute. Il totale dei positivi al momento è di 35 persone. Le autorità competenti stanno tracciando tutti i contatti più stretti. Non mi stancherò mai di ricordare di rispettare le poche e semplici regole”, conclude, “distanziamento, indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani ed evitare strette di mano ed abbracci. Un sincero augurio di pronta guarigione da parte di tutta la cittadinanza”.