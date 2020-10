Coronavirus nella Marsica, nuovi casi a Collelongo, Trasacco, Capistrello e Tagliacozzo

Avezzano. Nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in diversi comuni marsicani. A darne notizia sono i primi cittadini, Rosanna Salucci, Cesidio Lobene, Francesco Ciciotti e Vincenzo Giovagnorio.

Nel Comune di Collelongo sono stati registrati 6 nuovi casi di positività, 1 dei quali risultato da test rapido. Si tratta per la maggior parte di cittadini appartenenti a nuclei famigliari già in isolamento da diversi giorni. Sale quindi a 28 il numero di casi attualmente positivi in paese.

Nel Comune di Trasacco, invece, sono stati registrati 3 nuovi casi di Covid-19 nella mattinata di oggi e altri 4 nel primo pomeriggio. Le persone sono attualmente in buono stato di salute. I 4 positivi di questo pomeriggio sono persone residenti in comune ed appartenenti ad un unico gruppo familiare, già in isolamento da diversi giorni. Gli attualmente positivi in paese salgono così a 50.

Nel Comune di Capistrello sono stati registrati 2 nuovi casi positivi. Il numero di attualmente positivi sale quindi a 45 persone.

Nel Comune di Tagliacozzo sono stati registrati 5 nuovi casi che portano il totale di attualmente positivi alla cifra di 16 persone.

Dai primi cittadini sono stati rinnovati l’invito a rispettare le norme anti contagio e gli auguri di buona guarigione per coloro risultati positivi.