Coronavirus, nella Marsica nelle ultime 24 ore 7 nuovi casi: 4 ad Avezzano

Avezzano. Nella Marsica, nelle ultime 24 ore, si registrano 7 nuovi casi positivi al coronavirus.

Nello specifico i contagi odierni si riferiscono al Comune di Avezzano (+4) e San Vincenzo Valle Roveto (+3).

Solo 37 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Ma sono pochi i tamponi molecolari processati: 1.384, il 2,67% dei quali è risultato positivo. Tre i decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.415. Tornano ad aumentare i ricoveri, dopo settimane caratterizzate da una riduzione costante. Il tasso di occupazione dei posti letto resta comunque lontano dalle soglie di allarme. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 79 anni.

Quelli con meno di 19 anni sono 8, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e uno in provincia di Chieti. I tre decessi, uno dei quali relativi ai giorni scorsi ma comunicato solo oggi dalla Asl competente, riguardano persone di età compresa tra 49 e 88 anni: una in provincia dell’Aquila, una in provincia di Teramo e una in provincia di Chieti. Gli attualmente positivi sono 8612 (-121): 360 pazienti (+5) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 34 (+3, con 4 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 8.218 (-129) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

I guariti sono 60.613 (+155). Dei 71.640 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 17.880 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+7), 18.471 in provincia di Chieti (+16), 17.829 in provincia di Pescara (+19), 16.725 in provincia di Teramo (invariato) e 548 fuori regione (-1), mentre per 187 (-4) sono in corso verifiche sulla provenienza.