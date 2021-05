Coronavirus, nella Marsica è ancora caos sui risultati dei tamponi: scattano le segnalazioni

Avezzano. È ancora caos, nella Marsica, per l’attesa dei risultati dei tamponi. Sono tante le segnalazioni da medici di base del territorio che, negli ultimi giorni, sono costantemente in contatto con i pazienti per avere delucidazioni sui risultati dei test effettuati più di 10 giorni fa.

Si tratta, infatti, di un problema di “iter comunicativo” tra chi processa i tamponi e chi li inserisce nelle piattaforme che permettono ai medici di controllare l’esito del test e darne notizia al paziente. Cresce la preoccupazione tra le tante persone che sono in attesa e non ricevono risposte dalla Asl da giorni.

Un’assenza di comunicazione da parte dell’ufficio di Igiene dell’azienda sanitaria locale che, come segnalato alla nostra redazione, va a “ingolfare” il lavoro dei tanti medici marsicani. La piattaforma sanitaria regionale è infatti bloccata, non c’è comunicazione da parte della Asl sui risultati (che vengono processati ad Avezzano) e che riguardano non solo i residenti della città, ma l’intero bacino marsicano.

Un ulteriore problema riguarda anche chi, “tramite conoscenze”, riesce ad avere telefonicamente il risultato del test o chi di sua spontanea volontà si presenta alla Asl per avere chiarimenti. Persone dunque sottoposte a regime di quarantena che, ignari del risultato del tampone, si presentano fisicamente agli uffici.

Ci sono intere famiglie in attesa che chiedono continuamente delucidazioni ai medici di base ma anche tanti pazienti in attesa di avere delle risposte in quanto hanno programmato interventi generici che, dopo le prime fasi dell’emergenza, sono stati finalmente riattivati nei presidi ospedalieri.