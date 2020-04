Coronavirus, nella Marsica due giorni senza nuovi casi. Oggi un solo positivo in tutta la provincia

Avezzano. Nessun nuovo caso nella Marsica da due giorni. L’unico positivo registrato nelle ultime 24 ore nella asl Provinciale è relativo a Sulmona. Sale quindi a 242 il numero totale dei casi positivi al covid19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 41 ricoverati non in terapia intensiva (1ricoverato in altra Asl), 7 in terapia intensiva e 105 in isolamento domiciliare (di cui 4 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 65 guariti e 24 i deceduti (15 provenienti da altra Asl). Di questi 104 sono nella Marsica (13 ricoverati non in terapia intensiva, 3 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare, 31 guariti, 5 deceduti e altri in diverse Asl regionali).

Degli altri positivi, 35 sono dell’Aquilano (3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 5 in isolamento domiciliare e 27 guariti), 60 dell’area Peligna (13 ricoverati non in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva, 39 in isolamento domiciliare, di cui 4 in altra Asl , 4 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva,11 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 1 deceduto) e 32 di altra Asl (8 ricoverati non in terapia intensiva, 3 in terapia intensiva, 6 in isolamento domiciliare e 15 deceduti).