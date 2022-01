Coronavirus nella Marsica, contro la pandemia screening ad Aielli, Lecce e Cerchio: ecco le info

Screening, mascherine Ffp2 e Ffp3 al personale scolastico di alcuni istituti e, soprattutto, terze dosi di vaccino contro il coronavirus. Sono queste le linee principali su cui si sta lavorando per fermare l’avanzata della variante Omicron, ormai dilagante nel Paese. Sono infatti diversi i comuni della Marsica che in questi giorni stanno organizzando giornate di screening, in principal modo sul personale scolastico, per permettere un più sicuro rientro a scuola.

A Lecce nei Marsi è in programma per domani una giornata di screening gratuito, per tutta la popolazione, nella sede della Croce Rossa, nella fascia d’orario 10-13.

Domenica invece, dalle 16 alle 18, nella sala parrocchiale, il Comune di Aielli organizzerà uno screening della popolazione scolastica, dalla scuola primaria alle superiori.

Screening anche per tutti gli studenti e personale scolastico delle elementari, medie e materna dell’istituto Fontamara Cerchio – Aielli. “Visto l’andamento epidemiologico che si sta riproponendo nel nostro territorio”, dichiara il Comune di Cerchio,” abbiamo organizzato una nuova attività di screening di test antigenici, rivolta a tutta la popolazione scolastica dell’istituto dando priorità ai bambini/ragazzi. I test avranno luogo domenica, dalle 15 alle 17, nel teatro comunale “Nicola Calipari”. Si ricorda inoltre di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. Non è consentito recarsi al teatro ai soggetti sottoposti a quarantena, che devono sottostare alle procedure della Asl; non è consentito sostare, dopo aver effettuato il test, fuori dal teatro.