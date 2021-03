Coronavirus nella Marsica, concessionaria Sterpetti: torniamo alla normalità

Avezzano. La concessionaria Sterpetti fa sapere che” in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, che ha colpito alcuni nostri collaboratori , nonostante in azienda siano stati osservati i rigidi protocolli previsti dalla normativa, non siamo stati in grado nei giorni passati di fornire i servizi nella loro interezza”.

“Il nostro impegno in questi giorni”, ha spiegato il patron Leonardo Sterpetti”, è stato enorme , pur nei limiti oggettivi imposti dalla situazione contingente”.

“Finalmente ritornati progressivamente ai nostri consueti standard qualitativi nei rapporti con la clientela, ci scusiamo per eventuali disservizi, ritardi o disagi. Grazie per la comprensione”, ha concluso Leonardo Sterpetti.