Coronavirus nella Marsica: altri casi a Collelongo, Luco, Magliano de’ Marsi e Scurcola Marsicana

Scurcola Marsicana. Nuovi casi di coronavirus nella Marsica. Si tratta di casi positivi a Luco dei Marsi, Scurcola Marsicana, Magliano de’ Marsi e Collelongo.

Nel Comune di Scurcola Marsicana si è registrato un nuovo caso di positività al Covid legato ai precedenti. A renderlo noto il sindaco del paese, Maria Olimpia Morgante. “Il virus si sta espandendo con più frequenza”, ha sottolineato il primo cittadino, “i dati comunicati dalla regione Abruzzo non sono per nulla rassicuranti così come non lo sono a livello nazionale. Per i tamponi fatti privatamente non ho comunicazioni da parte della Asl, per cui si invitano le persone qualora risultino positive ad informare le persone con cui sono venute a contatto.

Il buon senso deve prevalere ora più che mai nei nostri comportamenti. Rispettiamo gli altri e rispettiamo noi stessi Al momento non si ritiene necessario adottare provvedimenti”, conclude Morgante, “al di là di quelli che già sono in essere”.

Anche a Luco dei Marsi si registrano due nuovi casi. “I due casi non sono collegati tra loro”, ha spiegato il sindaco Marivera De Rosa, “gli uffici asl preposti hanno provveduto ad attivare il protocollo previsto e a individuare i contatti potenzialmente a rischio. Le due persone contagiate sono attualmente in isolamento domiciliare, come anche i loro familiari”.

Un nuovo caso è stato accertato a Magliano de’ Marsi, come comunicato dal primo cittadino Pasqualino Di Cristofano. “Ho avuto comunicazione della positività di una nostra concittadina, fortunatamente da una prima analisi del caso da parte della Asl sembra che il virus sia stato contratto all’interno del contesto familiare quando la donna da giorni si era già messa in quarantena. Nel rinnovare l’invito al rispetto delle misure preventive della diffusione del virus, stante che gli attuali casi di contagio nel nostro comune sono riconducibili a forme di contatto non derivanti da vita sociale all’interno della nostra comunità”, conclude il sindaco, “comunico sin da ora che qualora ci dovesse essere un aumento dei casi collegabili a dinamiche di vita quotidiana del nostro contesto territoriale verranno adottate ulteriori misure restrittive nel nostro Comune”.