Coronavirus, nella Marsica 6 nuovi casi positivi registrati nelle ultime ore

Avezzano. Nella Marsica, nelle ultime ore, si registrano 6 nuovi casi positivi al coronavirus.

Dei nuovi contagi 2 si riferiscono al Comune di Celano, 1 ad Avezzano, 1 a Trasacco, 1 Carsoli e 1 a Villavallelonga.

Ieri, in provincia dell’Aquila, si era registrato un nuovo caso ma che non si riferiva al territorio marsicano. Solo dieci i nuovi casi di coronavirus accertati nella giornata di ieri in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.293 tamponi molecolari: è risultato positivo lo 0,77% dei campioni. Si tratta della percentuale più bassa mai registrata negli ultimi otto mesi. Due i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.486. I nuovi positivi hanno età compresa tra 9 e 90 anni.

Quelli con meno di 19 anni sono 3: 2 residenti in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti. I due decessi riguardano una 98enne della provincia di Chieti e una 80enne della provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 5.278 (-53): 119 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 12 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5147 (-52 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

I guariti sono 66.387 (+60). Dei 74.151 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 18.705 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1), 19.308 in provincia di Chieti (+3), 18.084 in provincia di Pescara (+6), 17.292 in provincia di Teramo (+1) e 581 fuori regione (-2), mentre per 181 (invariato) sono in corso verifiche sulla provenienza.