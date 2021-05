Coronavirus, nella Marsica 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Avezzano. Sono 4 i nuovi casi di coronavirus nella Marsica registrati nelle ultime ore.

Nello specifico i nuovi contagi fanno riferimento al Comune di Avezzano (+1), Carsoli (+1), Massa d’Albe (+1) e Magliano de’ Marsi (+1).

Ieri nella Marsica si erano registrati 19 casi su 34 contagi nella provincia dell’Aquila. Solo 5 ad Avezzano.

Secondo i dati del bollettino regionale di ieri i nuovi positivi (+64) hanno età compresa tra uno e 91 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 17: dodici residenti in provincia dell’Aquila, due in provincia di Pescara, due in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5619 (-66): 161 pazienti (-10) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 17 (+1, con un nuovo ingresso) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 5441 (-57) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 65.780 (+128). Del totale dei casi positivi, 18626 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+34), 19209 in provincia di Chieti (+9), 18056 in provincia di Pescara (+6), 17227 in provincia di Teramo (+15) e 578 fuori regione (invariato), mentre per 178 (invariato) sono in corso verifiche sulla provenienza.