Coronavirus, nella Marsica 16 casi nelle ultime 24 ore: +5 a Trasacco

Avezzano. Sono 16 i nuovi casi di coronavirus che si registrano nella Marsica nelle ultime 24 ore.

Nello specifico i nuovi contagi si riferiscono al Comune di Trasacco (+5), Luco dei Marsi (+3), Carsoli (+2), Celano (+1), Avezzano (+1), Bugnara (+1), Rocca Di Botte (+1), San Benedetto dei Marsi (+1) e Oricola (+1).

Ieri nel territorio marsicano si erano registrati 11 casi, di cui 4 solo ad Avezzano.

A Trasacco il sindaco, Cesidio Lobene, ha deciso di effettuare uno screening gratuito per le aziende agricole per “stroncare sul nascere ogni possibile focolaio”. Come riportato da MarsicaLive, verrà chiusa la Moschea per contagi avvenuti all’interno della comunità. Il costante e meticoloso tracciamento dei casi in paese, oggetto di attenzioni quotidiane da parte degli enti preposti, ha portato all’individuazione di coloro che sono coinvolti nel cluster.