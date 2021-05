Coronavirus, nella Marsica 13 nuovi casi: 7 i contagi ad Avezzano

Avezzano. Sono 23 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia dell’Aquila nelle ultime 24 ore, di questi 13 riguardano la Marsica.

Nello specifico 7 nuovi casi si riferiscono al Comune di Avezzano, 1 a Carsoli, 1 Celano, 1 Civitella, 1 Luco dei Marsi, 1 Ovindoli e 1 Sante Marie.

In regione sono 66 i nuovi casi, ma 15, secondo quanto comunicato dall’assessorato regionale alla Sanità, fanno riferimento ai disservizi dei giorni scorsi in Marsica.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2473: si tratta una 68enne della provincia dell’Aquila e di una 83enne della provincia di Teramo; quest’ultimo decesso è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl.

Del totale dei casi positivi, 18592 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+23 rispetto a ieri), 19200 in provincia di Chieti (+19), 18050 in provincia di Pescara (invariato), 17212 in provincia di Teramo (+23), 578 fuori regione (+1) e 178 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.