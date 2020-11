Coronavirus: nella Marsica 1.111 casi, 91 nelle ultime ore. La mappa aggiornata

Avezzano. E’ ancora alta l’emergenza coronavirus nella Marsica, la zona più colpita dell’intera regione in questa seconda ondata. Ad Avezzano ci sono 476 casi totali da inizio emergenza sanitaria. Ci sono 356 persone in sorveglianza attiva (+56) e 363 attualmente positivi (+13). I morti in città sono stati fino a ora 23 ad Avezzano. Nella sola giornata di ieri l’assessorato regionale alla Sanità ha segnalato 36 persone contagiate solo ad Avezzano, 22 a Celano, 10 a Trasacco di cui 4 di un unico nucleo familiare. Gli attualmente positivi in paese salgono così a 50.

A Collelongo sono stati comunicati dal sindaco 6 nuovi casi, 1 dei quali risultato da test rapido. Si tratta per la maggior parte di cittadini appartenenti a nuclei famigliari già in isolamento da diversi giorni. Sale quindi a 28 il numero di casi attualmente positivi in paese. Nel Comune di Tagliacozzo sono stati registrati 5 nuovi casi che portano il totale di attualmente positivi alla cifra di 16 persone.

Nella Marsica sono stati superati i mille contagiati (1.020) da inizio emergenza sanitaria. Insieme al resto della provincia, la Marsica è la zona più colpita dell’intera regione in questa seconda ondata.