Coronavirus, negativo il secondo tampone sul marsicano risultato positivo a Ciampino

San Vincenzo Valle Roveto. “Care Concittadine e Concittadini, dopo le anticipazioni a mezzo stampa di ieri sera, questa mattina, le competenti autorita Sanitarie dell’ASL 1 Avezzano — Sulmona — L’Aquila ci hanno confermato che, una persona residente nel nostro Comune, rientrata dalla Spagna, era risultata positiva ad un primo tampone (test rapido antigenico) effettuato nell’ aeroporto di Ciampino it 18 agosto. Per la persona in questione sono state subito attivate tutte le misure previste dal protocollo sanitario, e la stessa e stata in isolamento fiduciario in casa ed ha osservato scrupolosamente le disposizioni impartite dalle autorita sanitarie. Fortunatamente, pochi minuti fa, Ia ASL ci ha comunicato Ia negativita del tampone naso- faringeo per ricerca Sars-Cov-2, a seguito del test diagnostico molecolare, effettuato dal “paziente” nella stessa giornata”così il primo cittadino di San Vincenzo Valle Roveto Giuliano Lancia.

“II test diagnostico molecolare è il test principe per Ia diagnosi di covid-19 ed, in questo caso, a risultato per I’appunto negativo, con validazione dell’Ospedale Spallanzani di Roma. Per il soggetto in questione, pertanto la sorveglianza sanitaria e da considerarsi conclusa. II Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano la popolazione al rispetto delle disposizioni impartite dal Governo e dalla Regione Abruzzo ed alla massima collaborazione, mantenendo comportamenti responsabili all’interno dei nostri paesi, in vacanza e, soprattutto rimanendo in isolamento fiduciario a casa se si proviene da zone a rischio. A tal proposito, invitiamo tutti coloro che arrivano o fanno rientro a San Vincenzo Valle Roveto dall’estero ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle autorita competenti e ben sintetizzate nell’apposita pagina del sito web della Regione Abruzzo, consultabile al seguente https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo” conclude il sindaco Lancia.