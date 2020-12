Coronavirus, muore il generale degli alpini Marcello Rocchi: il ricordo dell’Unuci di Avezzano

Con grande dolore e sofferenza nel cuore dobbiamo comunicare a tutti voi che purtroppo papà non è più con noi.

Ha lottato come un leone, perché era così che affrontava la vita.

Noi lo ricordiamo come un padre saggio, fiero e orgoglioso delle sue quattro bambine; lo ricordiamo come un marito fedele e premuroso; come un fratello, cognato, amico, un fedele presente, sempre pronto ad aiutare il prossimo.

Un militare valoroso, un alpino pronto a dare la sua vita per difendere lo Stato.

Non si è mai troppo grandi per ricevere queste notizie e, di certo, noi non lo siamo.

Quello che posso dirti, papà, è che noi saremo forti quanto te.

Sappiamo che ora sei con nonno e nonna, dopo tanti sacrifici ora puoi finalmente goderti un po’ della loro compagnia.

Quello bravo con le parole sei sempre stato tu, io provo solamente ad imitarti, come ho sempre fatto. “Se dovessi camminare in una valle oscura, non temere alcun male, perché tu sei come me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Abbiamo scelto questa foto perché la montagna era parte di te e spero tu stia scalando le più alte vette. Ciao papà, ti amiamo. Le tue figlie e tua moglie.