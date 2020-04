Coronavirus, muore anziano contagiato a Tagliacozzo: cordoglio tra la popolazione

Tagliacozzo. Nevio Felicissimo non ce l’ha fatta. È morto dopo essere stato ricoverato a seguito di positività al covid19. Soffriva già da diverso tempo di una malattia ed era stato in ospedale ad Avezzano precedentemente.

Viene ricordato come un uomo e un professionista esemplare, una persona buona e integerrima. Aveva lavorato per tanti anni in una società edile di Tagliacozzo come geometra ed era molto apprezzato per le sue qualità sul lavoro e come persona. Lascia due figli, Fabio e Francesco, e un vuoto tra la comunità di Tagliacozzo. L’uomo era ricoverato all’ospedale dell’Aquila.

“La comunità tutta di Tagliacozzo si stringe idealmente a Fabio e a Francesco nel ricordo del papà che ora si è ricongiunto alla consorte Giuseppina”, fa sapere il sindaco della città, Vincenzo Giovagnorio, in un messaggio, “Nevio è stato un uomo serio e onesto, disponibile e valido professionista geometra, ha anche guidato come Priore l’antica confraternita di Sant’Antonio Abate. Alle 12 i parroci celebreranno a porte chiuse una santa Messa in suo suffragio”.