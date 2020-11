Coronavirus, avezzanese muore a 58 anni: era titolare di un’autoscuola

Avezzano. Si è spento nella giornata di oggi Marco Calisi, conosciuto ad Avezzano per essere il proprietario della scuola guida “Kennedy”. L’uomo era da tempo affetto da alcune patologie ma, dopo aver contratto il Covid-19, era stato necessario il suo ricovero in ospedale, prima ad Avezzano e poi a L’Aquila.

Proprio nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, nella giornata di oggi, Calisi ha perso la vita all’età di 58 anni lasciando i suoi cari.

Molte le generazioni che sono passate al suo fianco per imparare a guidare le auto. Calisi era noto per la sua pazienza come istruttore, ed apprezzato proprio per la sua professionalità umana. Riusciva, infatti ad adattare l’insegnamento veicolare a tutti, ponendo sempre come base la propria e l’altrui sicurezza come elemento fondante di responsabilità nella guida