Coronavirus, migliorano le due donne di Collarmele. Mostacci: limitate le uscite o ci saranno sanzioni

Collarmele. “Qualche buona notizia bisogna pur darla. Le nostre concittadine ricoverate presso l’ospedale dell’Aquila stanno molto meglio. Ci auguriamo che presto possano tornare a casa e riunirsi nell”affetto della famiglia e della comunità”.

La notizia arriva direttamente da Antonio Mostacci, sindaco di Collarmele che in questi giorni, oltre ad aver informato la cittadinanza circa gli sviluppi sui nuovi decreti e sulle condizioni di salute delle donne colpite dal Covid-19, ha comunicato anche misure drastiche verso i trasgressori.

“Verrete puniti in maniera esemplare, se verrebbe beccati a fare comunella nel nostro territorio. Sarete denunciati alla Procura della Repubblica e riceverete l’ammenda nella misura massima. Gli avvertimenti sono stati tanti. Provvederemo in maniera puntuale a fare un controllo del territorio attraverso le forze dell’ordine. Anche gli ingressi dai comuni limitrofi, se ingiustificati, verranno puniti in maniera esemplare. Mi spiace essere così duro, ma dove c’è il rischio che per la negligenza di qualcuno si possa mettere a rischio l’intera comunità, non posso fare altrimenti”, ha dichiarato qualche giorno fa.