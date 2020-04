Coronavirus Marsica: una persona morta e due contagiati ad Avezzano e Celano. La mappa aggiornata

Avezzano. Sono due i casi giornalieri di contagi registrati nella Marsica. Positivi una donna di Avezzano e una persona già ricoverata in una clinica e residente a Celano. La prima si trovava già in quarantena da diverso tempo ed è collegata con uno dei primi pazienti positivi registrati ad Avezzano. Ora è in via di guarigione poiché il tampone che ha dato certezza del contagio è stato eseguito solo dopo diversi giorni dalla malattia. Il secondo paziente, quello di Celano, è collegato al contagio avvenuto nella clinica San Raffaele di Sulmona dove si trovavano ricoverate anche altre persone di Celano che soffrono di altre patologie pregresse. A questi pazienti sono stati fatti tamponi ma ancora non è stato comunicato ufficialmente l’esito del test. Il bilancio dei contagiati di Celano potrebbe quindi appesantirsi nelle prossime ore.

Sul bilancio ufficiale dei morti con coronavirus si aggiunge Maria Anita Ciccarelli, 82 anni, di San Pelino. Il tampone ha confermato che era positiva al Covid19. Un decesso che si aggiunge a quelli di Pia Guarnieri, 80 anni, di Avezzano, e di Dora Fegatilli, 81 anni, di Collarmele. Sono invece 128 i casi positivi presenti in provincia dell’Aquila, di cui 40 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 13 in terapia intensiva e 60 in isolamento domiciliare (di cui 1 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 6 i guariti e 9 i deceduti (4 proveniente da altra Asl).

Dei positivi finora registrati a quelli nella MArsica si aggiungono 22 dell’Aquilano (4 ricoverati non in terapia intensiva, 1 terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare, di cui uno in altra Asl, e 2 guariti), 7 dell’area Peligna (5 ricoverati non in terapia intensiva e 2 in isolamento domiciliare), 8 dell’area Sangrina (3 ricoverati non in terapia intensiva, 1 ricoverato in terapia intensiva, 3 in isolamento domiciliare e 1 deceduto) e altri provenienti da altre Asl (9 ricoverati non in terapia intensiva, 10 in terapia intensiva e 4 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 623 persone, di cui 313 dell’Aquilano, 257 della Marsica e 53 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 180persone, di cui 7 dell’Aquilano, 117 della Marsica e 56 dell’area Peligno-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane. La sorveglianza passiva è una forma di quarantena decisa autonomamente da chi ritiene di aver avuto contatti a rischio.