Coronavirus Marsica, un unico caso nel corso delle ultime 24 ore. Positivo un uomo di Magliano

Avezzano. Sale a 93 il numero dei contagiati nella Marsica. Uno solo nel giro delle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di Magliano dei Marsi. Sono 218 invece i casi positivi presenti in provincia dell’Aquila, di cui 49 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 14 in terapia intensiva e 121 in isolamento domiciliare (di cui 5 in altra Asl).Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 16 i guariti e 18 i deceduti (11 provenienti da altra Asl).

Dei positivi finora registrati oltre a quelli della Marsica, 33 sono dell’Aquilano (2 ricoverati non in terapia intensiva, 2 terapia intensiva, 24 in isolamento domiciliare, di cui 2 in altra Asl , e 5 guariti), 53 dell’area Peligna (13 ricoverati non in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare, di 3 in altra Asl , e 1 deceduto) 15 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare e 1 deceduto) e 32 di altra Asl (11 ricoverati non in terapia intensiva, 6 in terapia intensiva, 1 in isolamento domiciliare e 11 deceduti).