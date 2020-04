Coronavirus Marsica, un solo caso nelle ultime 24 ore: positivo un medico di Avezzano

Avezzano. Un solo caso di contagio al coronavirus registrato nelle ultime 24 ore nella Marsica. Si tratta di un medico di Avezzano, ricoverato prima in Malattie infettive ad Avezzano e poi trasferito all’ospedale del G8 dell’Aquila. Sono 92 i casi nella Marsica e di questi 41 ad Avezzano.

Del totale dei casi della provincia, 11 sono stati registrati a Sulmona.

Sono 214 i casi positivi al Covid-19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 51 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 14 in terapia intensiva e 116 in isolamento domiciliare (di cui 5 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 15 i guariti e 18 i deceduti (11 proveniente da altra Asl).

Dei positivi Covid-19 finora registrati 32 sono dell’Aquilano (2 ricoverati non in terapia intensiva, 2 terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare, di cui 2 in altra Asl, e 5 guariti), 92 della Marsica (21 ricoverati non in terapia intensiva, oltre ad alcuni in altra Asl, 4 in terapia intensiva, 46 in isolamento domiciliare, 8 guariti e 5 deceduti), 51 dell’area Peligna (13 ricoverati non in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare, di cui 3 in altra Asl, e 1 deceduto), 15 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, nessun ricoverato in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 1 deceduto) e il resto di altra Asl (11 ricoverati non in terapia intensiva, 6 in terapia intensiva, 3 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 10 deceduti).