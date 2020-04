Coronavirus Marsica: un solo caso giornaliero, sale a 98 il totale dei contagiati (vedi la mappa)

Avezzano. Un solo caso di contagio registrato nella Marsica nelle ultime 24 ore. Si tratta di una persona di Collarmele, sottoposta solo ora, dopo una lunga attesa, a tampone, risultato negativo. Nel frattempo la persona, come sottolineato dal primo cittadino Tonino Mostacci, è rimasta sempre in quarantena e oramai è asintomatica. Salgono a 9 i contagiati in paese, mentre nella Marsica il totale è di 98 (16 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 2 in altra Asl, 4 in terapia intensiva, 46 in isolamento domiciliare, 18 guariti, 5 deceduti e altri in diversa Asl). Sono invece 233 i casi positivi al covid19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 46 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 13 in terapia intensiva e 122 in isolamento domiciliare (di cui 6 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 32 guariti e 20 i deceduti (12 provenienti da altra Asl).

Oltre alla Marsica, dei positivi finora registrati 34 sono dell’Aquilano (2 ricoverati non in terapia intensiva, 1 terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare, di cui 2 in altra Asl , e 8 guariti), 58 dell’area Peligna (14 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 3 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare, di cui 4 in altra Asl , 2 guariti e 2 deceduti) 17 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 1 deceduto) e 35 di altra Asl (10 ricoverati non in terapia intensiva, 5 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 12 deceduti).