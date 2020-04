Coronavirus Marsica: un altro caso nelle ultime 24 ore, sono 72 le persone in sorveglianza attiva

Avezzano. Solo tre casi in tutta la provincia dell’Aquila nelle ultime 24 ore segnalati dal bollettino giornaliero del dipartimento di Prevenzione della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila aggiornati ‪alle ore 14. Due fanno riferimento al Comune di Castel di Sangro e uno quello di Tagliacozzo. Nella Marsica attualmente i casi registrati dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono 94. I dati giornalieri, tiene a specificare ogni giorno il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità, riguardano la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all’altro, anche in presidi di Asl differenti, pur essendo residenti in un altro Comune. I dati dei pazienti positivi non ricoverati, fanno riferimento alla residenza anagrafica, indipendentemente dalla loro presenza fisica o meno nel comune di residenza.

In tutta la provincia, sempre secondo la nota giornaliera del direttore generale della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Roberto Testa, e del presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, Pierluigi Biondi, sono 220 i casi positivi, di cui 49 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 13 in terapia intensiva e 114 in isolamento domiciliare (di cui 5 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 25 guariti e 19 i deceduti (11 provenienti da altra Asl).

Inoltre, dei positivi finora registrati 33 sono dell’Aquilano (2 ricoverati non in terapia intensiva, 1 terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare, di cui 2 in altra Asl , e 8 guariti), 53 dell’area Peligna (14 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 2 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare, di cui 3 in altra Asl , e 2 deceduti) 17 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare, 2 guariti e 1 deceduto) e il restante di altra Asl dei quali 11 ricoverati non in terapia intensiva, 6 in terapia intensiva, 3 in isolamento domiciliare, e altri guariti o deceduti.