Coronavirus Marsica, salgono i casi: il covid ha colpito finora il 3.4% della popolazione marsicana

Avezzano. Tornano a risalire i contagi nella Marsica. L’anno i chiude con nuovi 15 casi in 24 ore che portano il totale dei contagiati 3.4% della popolazione totale., contro il 2.6% della popolazione abruzzese contagiata.

Il bilancio complessivo da inizio emergenza sanitaria parla di 4.108 contagi in tutta la Marsica. Le persone decedute in totale sono 170, lo 0,13% dell’intera popolazione. In Abruzzo è lo 0.09%. Attualmente sul tutto il territorio ci sono 760 persone in quarantena mentre gli attualmente positivi sono 813. Di questi 52 si trovano ricoverati in ospedale mentre gli altri sono in isolamento domiciliare.

Sono 48 i pazienti ricoverati nei reparti di Medicina covid abruzzesi, 22 in meno rispetto a una settimana fa, mentre 4 sono i marsicani che si trovano in terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono stati segnalati 9 nuovi casi ad Avezzano e 6 negli altri 35 comuni marsicani. Sono stati invece 11 i pazienti dichiarati guariti. I guariti o dimessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 3.837.