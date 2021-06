Coronavirus Marsica: registrati 15 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Avezzano. Primo sabato 2021 per l’Abruzzo in zona bianca ma non in “comfort zone”: nonostante la campagna vaccinale prosegua la sua corsa in tutta la regione e nel resto d’Italia, non frenano il numero dei nuovi positivi al Coronavirus nell’area marsicana. Nello specifico, risultano 15 i nuovi casi giornalieri con 4 cittadini nel comune di Celano, 3 in quello di Trasacco, 3 a Villavallelonga, 2 a Luco dei Marsi, 2 ad Avezzano e 1 nel comune di San Benedetto dei Marsi.