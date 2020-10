Coronavirus Marsica, Pezzopane (Pd): situazione gravissima, interrogherò il ministro Speranza

Avezzano. “Sono vicina alle famiglie delle persone che hanno perso la vita in attesa del ricovero e dell’assistenza”. Lo dichiara la deputata Pd Stefania Pezzopane, che denuncia: “Le vicende dell’ospedale di Avezzano – dove opera personale altamente specializzato e notoriamente attento ad ogni emergenza – sono allucinanti. Da tempo avevamo denunciato problemi serissimi al pronto soccorso: carenza di organico, personale sottoposto a turni massacranti, gravi carenze organizzative, Usca insufficienti e sotto organico, insufficiente tracciamento e altro. Ma né la direzione della Asl né la Regione hanno preso provvedimenti adeguati. Ma si può morire così? Assolutamente no”.

“Al di là delle responsabilità che andranno ricercate, quello che sconvolge è che il presidente Marsilio e i politici della destra in regione sono occupati solo nel piccolo cabotaggio sugli assessori, in una crisi ridicola su chi entra e chi esce dalla giunta regionale” prosegue Pezzopane. “Dopo le amministrative sono ulteriormente peggiorate le performance e le sole cose che interessano alla destra al governo della Regione sembrano essere gli assessori post Febbo. Hanno utilizzato tempi record solo per appaltare un ospedale a Pescara, con un impegno di ben 11 milioni di euro e 214 posti letto, di cui 40 posti di terapia intensiva, mentre non si riesce a dotare l’ospedale di Avezzano di un minimo di dotazione di personale e strumenti per fronteggiare l’emergenza Covid. Inaccettabile. Su queste vicende assurde a cui si aggiunge l’altra situazione del Don Orione, lunedì depositerò una interrogazione al ministro Speranza” conclude Pezzopane.