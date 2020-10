Coronavirus Marsica: nuovi casi positivi a Collelongo, Pescina e Tagliacozzo

A Collelongo due nuovi casi di positività al coronavirus di cittadini residenti e domiciliati in paese. A darne notizia il sindaco, Rosanna Salucci, che comunica che “sono 14 i casi attualmente positivi. Purtroppo registriamo anche un ricovero. Le persone in isolamento domiciliare sono 83, un numero considerevole per la nostra comunità. Acquisteremo tamponi antigenici rapidi per sopperire a ritardi del nostro sistema sanitario ed isolare tempestivamente i positivi. Restiamo a casa”, ricorda la Salucci, “usciamo solo in caso di necessità e rispettiamo le regole. Questo periodo nero finirà prima con l’impegno di tutti”.