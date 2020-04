Coronavirus Marsica, nuovi casi di contagi in quattro comuni. Il totale arriva a quota 91

Avezzano. Dopo tre giorni di stop, ammontano a quattro oggi i casi di coronavirus. Sono tutti collegati a pazienti già contagiati precedentemente, tranne uno, il primo registrato a Carsoli. Gli altri sono stati riscontrati a Gioia, Scurcola Marsicana e Ortucchio. Il totale dei casi nella Marsica arriva a quota 91.

Sono 197 i casi positivi presenti in provincia dell’Aquila, di cui 53 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 14 in terapia intensiva e 100 in isolamento domiciliare (di cui 4 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 13 i guariti e 17 i deceduti (10 proveniente da altra Asl).

Dei positivi finora registrati, oltre ai marsicani, 31 sono dell’Aquilano (2 ricoverati non in terapia intensiva, 2 terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare, di cui 2 in altra Asl , e 4 guariti), 36 dell’area Peligna (14 ricoverati non in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare, di cui 2 in altra Asl , e 1 deceduto), 15 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , nessun ricoverato in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 1 deceduto) e il restante provenienti da altra Asl (12 ricoverati non in terapia intensiva, 7 in terapia intensiva, 2 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 10 deceduti).