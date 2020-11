Coronavirus Marsica, nuovi casi a Celano (+2), Trasacco (+2) e Aielli (+2). A Pescina (+9) chiuse le scuole

Dai 184 tamponi fatti nella giornata di ieri in modalità drive-in si è avuto un buon risultato di negatività ma 9 tamponi sono risultati positivi, uno di questi riguarda una persona asintomatica che lavora per le scuole. Motivo che ha spinto il sindaco, Mirko Zauri, a chiudere le scuole del paese.

“Ho ritenuto opportuno dover chiudere in maniera preventiva le scuole che attualmente si trovavano ancora aperte”, spiega Zauri, “con ordinanza 40 del’11 novembre 2020 si dichiara la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado dal 12/11/2020 al 13/11/2020. A breve sarà visibile sull’albo pretorio e sul sito comunale.

Ringrazio la Protezione civile Comunale e il gruppo A.N.A. di Pescina per la collaborazione. Ringrazio tutti coloro che hanno accettato la prevenzione messa in atto dall’amministrazione comunale nell’organizzare il drive-in.

La locazione scelta ha avuto il suo ottimo riscontro, sia per l’organizzazione, per non aver creato criticità al traffico locale e per la comodità nel processare i tamponi. Visto il gran numero di partecipanti faremo in modo da organizzare altre giornate dedicate a tali eventi.