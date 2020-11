Coronavirus Marsica, nuovi casi a Celano (+11), Pescina (+2) e Luco (+2). I sindaci: prudenza

Celano. Continuano a salire i casi di coronavirus nella Marsica. I nuovi contagi riguardano il Comune di Celano, Pescina e Luco dei Marsi.

A Celano il sindaco, Settimio Santilli, ha comunicato la positività di 11 nuovi casi, mentre 4 persone sono definitivamente guarite e quindi escono dalla quarantena. I contagiati attuali nel comune di Celano salgono a 108, mentre i ceppi familiari attuali interessati dalle positività salgono a 35.

A Pescina due nuovi casi sono stati notificati nella giornata di ieri della Asl al primo cittadino Mirko Zauri. “Entrambi rientrano in ceppi familiari che già si trovavano in stato di quarantena”, spiega il sindaco. I casi attuali nel comune marsicano sono 47, mentre il totale dei casi che rientrano nella negatività sono 6.