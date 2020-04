Coronavirus Marsica, nessun nuovo caso registrato nell’arco delle ultime 24 ore

Avezzano. Nessun nuovo caso registrato nell’arco delle ultime 24 ore nel territorio marsicano. Una battuta di arresto del virus covid19 e il totale dei contagiati si ferma quindi a 87 (24 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 2 in altra Asl, 3 in terapia intensiva, 42 in isolamento domiciliare, 6 guariti e 5 deceduti), 25 dell’area Peligna (15 ricoverati non in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva, 8 in isolamento domiciliare e 1 deceduto) 11 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, 1 ricoverato in terapia intensiva, 5 in isolamento domiciliare e 1 deceduto) e 38 di altra Asl (14 ricoverati non in terapia intensiva, 6 in terapia intensiva, 1 in isolamento domiciliare e 10 deceduti) oppure ricoverati altrove.

Sono invece 178 i casi positivi totali presenti in provincia dell’Aquila, di cui 61 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 12 in terapia intensiva e 80 in isolamento domiciliare (di cui 2 in altra Asl).Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 8 i guariti e 17 i deceduti (10 proveniente da altra Asl).

Del totale, 31 sono dell’Aquilano (4 ricoverati non in terapia intensiva, 1 terapia intensiva, 24 in isolamento domiciliare, di cui 2 in altra Asl, e 2 guariti). In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 597 persone, di cui 344 dell’Aquilano, 182 della Marsica e 56 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 82 persone, di cui 0 dell’Aquilano, 26 della Marsica e 56 dell’area Peligno-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato.